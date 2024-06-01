В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк

Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Они стоят в длинных очередях, чтобы проститься с любимой актрисой. Также пришли и коллеги, среди которых певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие.
Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс «Олимпийский», Союз кинематографистов России.
После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Также актриса снималась в таких фильмах, как «Машенька», «Код апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время». В 1993—2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях «Страсти по Бумбарашу» (Варя), «Обыкновенная история» (Наденька), «Билокси-Блюз» (Дэззи), «Матросская тишина» (Таня), «Миф о Дон-Жуане» (Жанэт), «Прощайте… и рукоплещите» (Марина), «Признания авантюриста Феликса Круля» (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.