В московском храме началась церемония прощания с Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Также актриса снималась в таких фильмах, как «Машенька», «Код апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время». В 1993—2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях «Страсти по Бумбарашу» (Варя), «Обыкновенная история» (Наденька), «Билокси-Блюз» (Дэззи), «Матросская тишина» (Таня), «Миф о Дон-Жуане» (Жанэт), «Прощайте… и рукоплещите» (Марина), «Признания авантюриста Феликса Круля» (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».