В Уфе умер издатель Алексей Фенин

В Уфе 31 мая на 72-м году жизни умер общественный деятель, писатель и издатель Алексей Фенин. Об этом сообщил главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.
— Спи спокойно, дорогой друг и товарищ! Душа твоя да упокоится в раю, — написал он в своих соцсетях.
В 1998 году Фенин стоял у истоков литературного журнала «Бельские просторы» и на протяжении четырех лет был его бессменным ответственным секретарем. После работы в журнале он создал издательство «Инеш», которое вывело в свет многих известных писателей Башкирии.
Прощание с Алексеем Фениным состоится в музее имени Нестерова в понедельник, 3 июня. Начало траурной церемонии — 12:00.