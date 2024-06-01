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В Уфе умер издатель Алексей Фенин

Прощание с издателем Алексеем Фениным состоится 3 июня.

Источник: Башинформ

В Уфе 31 мая на 72-м году жизни умер общественный деятель, писатель и издатель Алексей Фенин. Об этом сообщил главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

— Спи спокойно, дорогой друг и товарищ! Душа твоя да упокоится в раю, — написал он в своих соцсетях.

В 1998 году Фенин стоял у истоков литературного журнала «Бельские просторы» и на протяжении четырех лет был его бессменным ответственным секретарем. После работы в журнале он создал издательство «Инеш», которое вывело в свет многих известных писателей Башкирии.

Прощание с Алексеем Фениным состоится в музее имени Нестерова в понедельник, 3 июня. Начало траурной церемонии — 12:00.