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В Астане на день перекрыли участок центрального проспекта

Участок центрального проспекта — пр. Женис — перекрыли на день. Об этом 1 июня 2024 года рассказали в акимате Астаны, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба акимата Алматы

Работы по текущему ремонту дорожного полотна по пр. Женис — от ул. Бухарабай батыра до ул. Кенесары — проводит Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

«В этой связи 1 июня текущего года на один день вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом пересечения Женис/Кенесары и Женис/Букарабай батыра будут открыты», — уточнили в столичном акимате.

Жителей и гостей города власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.