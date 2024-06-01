В Астане на день перекрыли участок центрального проспекта

Работы по текущему ремонту дорожного полотна по пр. Женис — от ул. Бухарабай батыра до ул. Кенесары — проводит Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
«В этой связи 1 июня текущего года на один день вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом пересечения Женис/Кенесары и Женис/Букарабай батыра будут открыты», — уточнили в столичном акимате.
Жителей и гостей города власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.