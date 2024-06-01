Авербух поблагодарил всех пришедших на прощание с Заворотнюк

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поблагодарил всех людей, которые пришли на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой проходит в субботу в Покровском монастыре в Москве.
«С Анастасией мы общались достаточно давно, после того, как беда пришла в семью, не было возможности встречаться. Конечно, общались с Петром [Чернышевым], постоянно на связи, посылали все возможные силы Насте, — сказал Авербух журналистам. — Конечно, моя жизнь пересеклась с Настей в проекте “Ледниковый период”, где Настя была прекрасной ведущей. Я ставил, возможно, один из главных танцев в жизни Насти и Петра, где Петр делал именно в начале проекта “Лед и пламень” сделал предложение Анастасии. Я всегда это вспоминаю с теплом».
«Я хочу сказать больше спасибо всем тем людям, которые сейчас буквально рекой идут попрощаться с Настей, это главное, наверное, что может добиться артист, такую всенародную любовь. Дело не в количестве ролей, не в объемах, а дело в той любви, которую зрители от тебя чувствуют. Все, кто сейчас здесь, идут сюда по зову своего сердца. Я думаю, что Настя сейчас сверху смотрит и абсолютно счастлива от того, что она видит большую реку людей, которые идут попрощаться с ней», — добавил Авербух.