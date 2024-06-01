Авербух поблагодарил всех пришедших на прощание с Заворотнюк

«Я хочу сказать больше спасибо всем тем людям, которые сейчас буквально рекой идут попрощаться с Настей, это главное, наверное, что может добиться артист, такую всенародную любовь. Дело не в количестве ролей, не в объемах, а дело в той любви, которую зрители от тебя чувствуют. Все, кто сейчас здесь, идут сюда по зову своего сердца. Я думаю, что Настя сейчас сверху смотрит и абсолютно счастлива от того, что она видит большую реку людей, которые идут попрощаться с ней», — добавил Авербух.