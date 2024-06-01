В Калининградской области десять пляжей получили «Синий флаг»

В Янтарном высшим знаком качества оценены пляжи «Центральный» и «Янтарный», в Пионерском это пляжи рядом с восточным молом порта и в районе переулка Комсомольского, а Балтийске — пляжный комплекс «Центральный» и в Зеленоградске — пляжи «Резиденция», «Гнездо», «Лесной», «Малиновка» и «Роза ветров».