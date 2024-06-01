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В Калининградской области десять пляжей получили «Синий флаг»

Четыре из них — в Зеленоградском округе.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первая категория российского стандарта классификации пляжей в этом году присвоена четырем приморских муниципалитетам.

В Янтарном высшим знаком качества оценены пляжи «Центральный» и «Янтарный», в Пионерском это пляжи рядом с восточным молом порта и в районе переулка Комсомольского, а Балтийске — пляжный комплекс «Центральный» и в Зеленоградске — пляжи «Резиденция», «Гнездо», «Лесной», «Малиновка» и «Роза ветров».

Всего в 2024 году в регионе будут функционировать 17 обустроенных муниципальных морских пляжей общей протяженностью более 6,5 км. Там уже проведено водолазное обследование и очистка дна акватории, отбор проб воды и песка для проведения лабораторных исследований.

Все пляжи получили положительные заключения Роспотребнадзора.

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