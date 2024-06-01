В Москве открылся масштабный фестиваль «Небо»

«Суббота, 1 июня, впереди все лето, жара, День защиты детей. В этот день в Москве всегда имеет место множество самых разных событий, но до сих пор среди них не было ни одного по-настоящему масштабного фестиваля. И поэтому мы решили заполнить этот пробел. В первые выходные лета Парк Горького проводит Московский детский фестиваль искусств “Небо” — праздник для всей семьи», — сообщил Собянин.