В Москве открылся масштабный фестиваль «Небо»

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сто событий подготовили в Москве в рамках Московского детского фестиваля искусств «Небо», который пройдет в Парке Горького
«Суббота, 1 июня, впереди все лето, жара, День защиты детей. В этот день в Москве всегда имеет место множество самых разных событий, но до сих пор среди них не было ни одного по-настоящему масштабного фестиваля. И поэтому мы решили заполнить этот пробел. В первые выходные лета Парк Горького проводит Московский детский фестиваль искусств “Небо” — праздник для всей семьи», — сообщил Собянин.
По его словам, «Небо-2024» — это 9 площадок, 5 премьер и более 100 различных событий. В течение двух дней главный парк страны станет большой игровой и образовательной площадкой, на которой объединятся театр и цирк, музыка и танец, наука и искусство, литература и архитектура.
Живое действие спектаклей и перформансов рассчитано на активное участие зрителей. Самые маленькие получат первые уроки искусства, а те, кто постарше — смогут освежить свои творческие навыки, добавил мэр.
«Уверен, что хорошие впечатления и прекрасное настроение гарантированы всем, кто в эти дни придет в Парк Горького», — заключил Собянин.