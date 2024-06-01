Ташкент поддерживает исторические связи с Санкт-Петербургом

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Государственной консерватории Узбекистана прошло мероприятие в рамках проекта «Миссия памяти “Ленинградское спасибо”, рассказали его организаторы Sputnik Узбекистан.
Были проведены лекции, дискуссии и творческие встречи, посвященные Великой Отечественной войне, общим страницам истории.
Как отметили участники, важно не забывать, что Ташкент, начиная с 1941 года, принял тысячи человек в том числе эвакуированных сирот, студентов, преподавателей, деятелей культуры, рабочих. Здесь собирали средства для гуманитарной помощи и отправляли в блокадный Ленинград эшелоны помощи.
В рамках программы зачитали отрывки из дневников того времени, продемонстрировали архивные кадры, вырезки из газеты «Правда Востока», показали уникальный документальный фильм — «Большое сердце Ташкента».
Молодежь и взрослые смогли лично пообщаться с теми, кто пережил блокаду и был эвакуирован в Узбекистан. Один из них — Смолич Юрий Георгиевич. Его уже на грани истощения эвакуировали вместе с мамой. Всю свою сознательную жизнь он прожил в Ташкенте, мама работала на текстильном комбинате.
Еще один участник проекта оказался правнуком эвакуированной в Ташкент солистки Мариинского театра, а другая участница — представительницей многодетной семьи Ташкента, которая удочерила девочку из Ленинграда.
Представительница Эрмитажа поделилась уникальными фактами творческой встречи, посвященной 500-летию узбекского поэта Алишера Навои, прошедшей под бомбежками в 1941 году.
Благодарность Ташкенту за многолетнее сотрудничество от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова зачитал вице-губернатор Олег Эргашев. Активное участие в проекте «Ленинградское спасибо» приняли также представители Россотрудничества, хокимията города Ташкента.