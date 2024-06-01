Ташкент поддерживает исторические связи с Санкт-Петербургом

Молодежь и взрослые смогли лично пообщаться с теми, кто пережил блокаду и был эвакуирован в Узбекистан. Один из них — Смолич Юрий Георгиевич. Его уже на грани истощения эвакуировали вместе с мамой. Всю свою сознательную жизнь он прожил в Ташкенте, мама работала на текстильном комбинате.