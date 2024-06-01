Умерла теща Барака Обамы

Обама напомнил, что Робинсон всегда была близка к семье, включая период президентства. В частности, она согласилась переехать в Белый дом, где помогала в воспитании дочерей четы Обамы Малии и Саши. Как отметил экс-президент, его теща была большой опорой для семьи в то время.