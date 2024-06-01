Умерла теща Барака Обамы

«Сегодня [31 мая] утром она мирно ушла из жизни, и сейчас никто из нас не совсем уверен, как именно мы будем жить дальше без нее», — сказал бывший американский лидер.
Обама напомнил, что Робинсон всегда была близка к семье, включая период президентства. В частности, она согласилась переехать в Белый дом, где помогала в воспитании дочерей четы Обамы Малии и Саши. Как отметил экс-президент, его теща была большой опорой для семьи в то время.
Семья бывшего американского лидера известна не только в политике, но стремится освоить и новые сферы. 7 мая голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг поддержала старшую дочь Обамы Малию на фоне ее режиссерского дебюта.