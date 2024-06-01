«Их жизнь»: Угольников объяснил, почему на прощание с Заворотнюк пришло мало коллег

— Я не могу говорить о других людях. Это их жизнь. А есть наша жизнь. Я не могу говорить о других. Можно говорить только о себе и вот о людях. Спасибо, — сказал Угольников.
На церемонии перед монастырем собрались длинные очереди из поклонников Заворотнюк. От гроба артистки не отходит ее супруг Петр Чернышев, с которым актриса была неразлучна с 2008 года. Потерявшего жену фигуриста поддерживает его коллега Илья Авербух. В Покровском монастыре собрались семья актрисы, друзья и коллеги.
На церемонию прибыли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой, певица Лолита, актер Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, дизайнер Игорь Гуляев, тренер Татьяна Тарасова и другие.
Актриса боролась с раком мозга с 2019 года. Несмотря на временные улучшения, две недели назад ей стало хуже. 30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк.