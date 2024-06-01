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«Их жизнь»: Угольников объяснил, почему на прощание с Заворотнюк пришло мало коллег

Российский актер и кинорежиссер Игорь Угольников объяснил, почему на похороны артистки Анастасии Заворотнюк пришло мало коллег. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с церемонии прощания с актрисой.

Источник: РИА "Новости"

— Я не могу говорить о других людях. Это их жизнь. А есть наша жизнь. Я не могу говорить о других. Можно говорить только о себе и вот о людях. Спасибо, — сказал Угольников.

На церемонии перед монастырем собрались длинные очереди из поклонников Заворотнюк. От гроба артистки не отходит ее супруг Петр Чернышев, с которым актриса была неразлучна с 2008 года. Потерявшего жену фигуриста поддерживает его коллега Илья Авербух. В Покровском монастыре собрались семья актрисы, друзья и коллеги.

На церемонию прибыли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой, певица Лолита, актер Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, дизайнер Игорь Гуляев, тренер Татьяна Тарасова и другие.

Актриса боролась с раком мозга с 2019 года. Несмотря на временные улучшения, две недели назад ей стало хуже. 30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк.