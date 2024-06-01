Май в Свердловской области оказался холоднее апреля

Средняя температура завершившегося мая на севере Свердловской области составила всего 3,2 — 5 градусов и 6 — 8,3 градуса на юге при норме в 8 — 12 градусов выше нуля.
Эти значения почти не отличаются от показателей апреля 2024 года, а на юго-западе Среднего Урала май оказался даже холоднее апреля почти на градус. Это касается Красноуфимска, Михайловска, поселков Шамары и Бисерть. На протяжении половины мая в Свердловской области по ночам фиксировались заморозки.
В мае на Среднем Урале выпало 41 — 72 миллиметров осадков. Это около или чуть более нормы: 85 — 146%. В лидерах — Ревда — 181% от нормы, в Екатеринбурге — 146% от нормы. Засушливым был май в Таборах, Туринской Слободе. Такие данные приводит уральский Гидрометцентр.
В 21 веке в Свердловской области нынешний май оказался самым холодным. В прошлом столетии рекорд принадлежит маю 1969 года, который был по данным 75% метеостанций области на 3 градуса холоднее нынешнего.
В Екатеринбурге согласно истории метеонаблюдений самый холодным был май в 1918 году, когда средняя температура составила всего 4,8 градуса. На втором месте оказались 1890 и 1969 годы — 4,9 градуса. 2024 год — на десятом месте.
В конце мая уральские синоптики в беседе в «КП-Екатеринбург» рассказали о том, каким будет лето 2024 в Екатеринбурге и Свердловской области.