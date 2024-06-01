Май в Свердловской области оказался холоднее апреля

Эти значения почти не отличаются от показателей апреля 2024 года, а на юго-западе Среднего Урала май оказался даже холоднее апреля почти на градус. Это касается Красноуфимска, Михайловска, поселков Шамары и Бисерть. На протяжении половины мая в Свердловской области по ночам фиксировались заморозки.