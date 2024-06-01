Как будут отдыхать дети в Казахстане летом

АЛМАТЫ, 1 июн — Sputnik. Этим летом для 2,9 миллиона детей по всей стране откроются двери 10 743 баз отдыха. Рассказываем как будет организован летний досуг казахстанских школьников, чтобы он был интересным, безопасным и запоминающимся.

По данным Минпросвещения, в этом году в стране функционируют 198 детских оздоровительных центров: 16 из них работают круглогодично, а 182 — сезонные.

В дополнение к этому, в областях Абай, Жетысу, Атырауской, Костанайской и в городе Астана ведется строительство еще пяти новых детских оздоровительных центров.

В ведомстве уточнили, что для летнего отдыха детей на оздоровительных центрах средства выделяются из местного бюджета.

В этом летнем сезоне 92% школьников будут охвачены различными мероприятиями, заверили в Минпросвещения.

Из 2,9 миллиона детей, 10 тысяч будут отдыхать в круглогодичных оздоровительных центрах, 240 тысяч — в загородных лагерях, 2,6 миллиона — в пришкольных лагерях, а 75 тысяч — в палаточных и юрточных лагерях.