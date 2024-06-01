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Как будут отдыхать дети в Казахстане летом

В этом сезоне 92% казахстанских школьников будут охвачены летним отдыхом.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АЛМАТЫ, 1 июн — Sputnik. Этим летом для 2,9 миллиона детей по всей стране откроются двери 10 743 баз отдыха. Рассказываем как будет организован летний досуг казахстанских школьников, чтобы он был интересным, безопасным и запоминающимся.

Где будут отдыхать дети

По данным Минпросвещения, в этом году в стране функционируют 198 детских оздоровительных центров: 16 из них работают круглогодично, а 182 — сезонные.

Из общего числа оздоровительных центров 119 принадлежат государству, а 79 — частные.

В дополнение к этому, в областях Абай, Жетысу, Атырауской, Костанайской и в городе Астана ведется строительство еще пяти новых детских оздоровительных центров.

В ведомстве уточнили, что для летнего отдыха детей на оздоровительных центрах средства выделяются из местного бюджета.

Сколько детей поедет в лагеря

В этом летнем сезоне 92% школьников будут охвачены различными мероприятиями, заверили в Минпросвещения.

Из 2,9 миллиона детей, 10 тысяч будут отдыхать в круглогодичных оздоровительных центрах, 240 тысяч — в загородных лагерях, 2,6 миллиона — в пришкольных лагерях, а 75 тысяч — в палаточных и юрточных лагерях.

Для более содержательного отдыха реализуются уникальные проекты, такие как «Ұлы дала кереметі» (Чудо великой степи), Jas galym (Юный ученый), «Гастро туризм», «Бір күн қалада» (Один день в городе) и «Гостевая семья». Эти инициативы позволяют сделать лето насыщенным и разнообразным.

Что нового в организации летнего отдыха

Для удобства детей и их родителей был разработан информационный пакет «Қызықты жазғы демалыс» (Интересный летний отдых), который предоставляет полезную информацию о доступных оздоровительных программах, условиях пребывания и правилах безопасности.

Также 2,7 миллиона детей будет охвачено различными формами занятости, туристскими, творческими и интеллектуальными мероприятиями.

Минздрав, Минэкологии, Минтруда, Миннауки, Минкультуры, Министерства внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям совместно приняли план мероприятий, включающий законодательные нормы, программы, а также мониторинг и контроль.

«В этом году впервые разработаны единые требования к каждому виду лагерей. К работе привлекаются волонтеры и педагоги допобразования, создан мониторинг приемки детских оздоровительных центров и проведения инструктажа».

говорится в ответе Минпросвещения.

Перед летним сезоном Минпросвещения провело специальную подготовку 120 тысяч педагогов-организаторов, а дополнительно будут привлечены более 12 тысяч студентов и волонтеров.

Особое внимание — детям из пострадавших регионов

Особое внимание уделяется отдыху детей из регионов, пострадавших от наводнений. Этим летом в лагерях будут размещены 3 883 ребенка из таких регионов:

  • в центре «Балдаурен» — 488,
  • в центре «Бөбек» — 37,
  • в другие лагеря — 2930,
  • в фонд «Қазақстан халқына» — 428.

При поддержке фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана — благотворительный фонд для государственных проектов — Sputnik) в рамках проекта «QH Жаздық жолдама» (Летние путевки) 20 тысяч детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Приоритет отдается школьникам из пострадавших регионов, а также детям из социально уязвимых слоев населения и многодетных семей сельской местности.

Казахстанских детей, пострадавших от паводков, пригласили на отдых в Боржоми.

На сегодняшний день уже 1 242 пострадавших от наводнения школьника отдохнули в детских оздоровительных центрах.

Кроме того, для восполнения пробелов в знаниях учащихся, для учеников из паводковых регионов стартует «Летняя школа».

«Для 832 тысяч учащихся из 2 622 школ, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

«Летние школы» будут работать с 27 по 31 мая. При этом, учителя не будут ставить оценки и давать домашние задания.

туризм и отдых