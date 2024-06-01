Как будут отдыхать дети в Казахстане летом

АЛМАТЫ, 1 июн — Sputnik. Этим летом для 2,9 миллиона детей по всей стране откроются двери 10 743 баз отдыха. Рассказываем как будет организован летний досуг казахстанских школьников, чтобы он был интересным, безопасным и запоминающимся.
Где будут отдыхать дети
По данным Минпросвещения, в этом году в стране функционируют 198 детских оздоровительных центров: 16 из них работают круглогодично, а 182 — сезонные.
Из общего числа оздоровительных центров 119 принадлежат государству, а 79 — частные.
В дополнение к этому, в областях Абай, Жетысу, Атырауской, Костанайской и в городе Астана ведется строительство еще пяти новых детских оздоровительных центров.
В ведомстве уточнили, что для летнего отдыха детей на оздоровительных центрах средства выделяются из местного бюджета.
Сколько детей поедет в лагеря
В этом летнем сезоне 92% школьников будут охвачены различными мероприятиями, заверили в Минпросвещения.
Для более содержательного отдыха реализуются уникальные проекты, такие как «Ұлы дала кереметі» (Чудо великой степи), Jas galym (Юный ученый), «Гастро туризм», «Бір күн қалада» (Один день в городе) и «Гостевая семья». Эти инициативы позволяют сделать лето насыщенным и разнообразным.
Что нового в организации летнего отдыха
Для удобства детей и их родителей был разработан информационный пакет «Қызықты жазғы демалыс» (Интересный летний отдых), который предоставляет полезную информацию о доступных оздоровительных программах, условиях пребывания и правилах безопасности.
Также 2,7 миллиона детей будет охвачено различными формами занятости, туристскими, творческими и интеллектуальными мероприятиями.
Минздрав, Минэкологии, Минтруда, Миннауки, Минкультуры, Министерства внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям совместно приняли план мероприятий, включающий законодательные нормы, программы, а также мониторинг и контроль.
«В этом году впервые разработаны единые требования к каждому виду лагерей. К работе привлекаются волонтеры и педагоги допобразования, создан мониторинг приемки детских оздоровительных центров и проведения инструктажа».
Перед летним сезоном Минпросвещения провело специальную подготовку 120 тысяч педагогов-организаторов, а дополнительно будут привлечены более 12 тысяч студентов и волонтеров.
Особое внимание — детям из пострадавших регионов
Особое внимание уделяется отдыху детей из регионов, пострадавших от наводнений. Этим летом в лагерях будут размещены 3 883 ребенка из таких регионов:
- в центре «Балдаурен» — 488,
- в центре «Бөбек» — 37,
- в другие лагеря — 2930,
- в фонд «Қазақстан халқына» — 428.
При поддержке фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана — благотворительный фонд для государственных проектов — Sputnik) в рамках проекта «QH Жаздық жолдама» (Летние путевки) 20 тысяч детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Приоритет отдается школьникам из пострадавших регионов, а также детям из социально уязвимых слоев населения и многодетных семей сельской местности.
Казахстанских детей, пострадавших от паводков, пригласили на отдых в Боржоми.
На сегодняшний день уже 1 242 пострадавших от наводнения школьника отдохнули в детских оздоровительных центрах.
Кроме того, для восполнения пробелов в знаниях учащихся, для учеников из паводковых регионов стартует «Летняя школа».
«Для 832 тысяч учащихся из 2 622 школ, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.
«Летние школы» будут работать с 27 по 31 мая. При этом, учителя не будут ставить оценки и давать домашние задания.