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Навка: вера Заворотнюк в хорошее навсегда останется с народом

Актриса умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вера актрисы Анастасии Заворотнюк в хорошее навсегда останется с людьми. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой проходит в субботу в Покровском монастыре в Москве.

«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной, вот это ее неуныние и вера только в хорошее, светлое навсегда с нами. Нам очень не хватает Насти», — сказал Навка.