Бывший вице-премьер Прикамья Елена Лопаева просит отсрочить наказание

В январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей назначили наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. В апреле бывшей чиновнице ужесточили наказание, дополнительно лишив права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на один год.