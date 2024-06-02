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Бывший вице-премьер Прикамья Елена Лопаева просит отсрочить наказание

Бывший вице-премьер правительства — руководитель аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева подала в суд ходатайство об отсрочке назначенного наказания до 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

В начале 2024 года ее приговорили к 4-летнему лишению свободы за присвоение 67,6 млн руб. Как пишет «РБК-Пермь», в случае удовлетворения ходатайства она завершит отбывать свой срок к 3 ноября 2025 года, когда младшему из ее четырех детей исполнится 14 лет.

При этом экс-зампредседателя правительства будет вправе попросить об условно-досрочном освобождении уже в этом году. Елена Лопаева отбудет половину срока — с учетом содержания в СИЗО, под домашним арестом и запретом определенных действий.

Заявление ее адвоката Александра Березина поступило в Мотовилихинский районный суд Перми 16 мая. Судья Елена Попова назначила заседание на 14 июня.

Изданию пояснили в суде, что заключенная Елена Лопаева намерена участвовать в заседании по видеосвязи. При рассмотрении уголовного дела в Ленинском районном суде Перми бывшая запред сама назвала дату рождения своего четвертого ребенка — 3 ноября 2011 года.

В январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей назначили наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. В апреле бывшей чиновнице ужесточили наказание, дополнительно лишив права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на один год.