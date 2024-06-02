Стали известны цены на прогулочные рейсы нового пермского электрокатамарана

Компания «ВодоходЪ» опубликовала расписание рейсов судна, первым на это обратило внимание ИА «Текст». Помимо регулярного рейса до Закамска, электрокатамаран будет выполнять развлекательные прогулочные поездки.
Жителям Перми «ВодоходЪ» предлагает несколько вариантов прогулок по реке: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Продолжительность большинства рейсов — около 1,5 часов. В тарифном меню есть льготные билеты, стандартные и комфорт-класса. В основном стоимость стандартных билетов начинается от 1,2 тыс. руб., билеты комфорт-класса стоят от 1,7 до 2,9 тыс. руб.
Судно «Экоход» прибыло в Пермь в конце мая. Запуск регулярных рейсов на водном маршруте Пермь — Закамск был назначен на начало июня, с понедельника по четверг. В 9:30 судно будет отбывать от Речного вокзала с причала № 8. В 11:30 «Экоход» будет отправляться обратно из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути составит 1,5 часа.