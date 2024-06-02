Стали известны цены на прогулочные рейсы нового пермского электрокатамарана

Судно «Экоход» прибыло в Пермь в конце мая. Запуск регулярных рейсов на водном маршруте Пермь — Закамск был назначен на начало июня, с понедельника по четверг. В 9:30 судно будет отбывать от Речного вокзала с причала № 8. В 11:30 «Экоход» будет отправляться обратно из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути составит 1,5 часа.