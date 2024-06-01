Плата за длинный язык: В Молдове будут штрафовать и арестовывать тех, кто оскорбляет учителей

Проект поправок к Уголовному кодексу и Кодексу о правонарушениях предусматривает также продление срока давности в отношении привлечения к уголовной ответственности, который будет увеличен с 2 до 3 лет и будет прерван в момент передачи дела в суд. Законопроект предусматривает также корректировку и дополнение нормативной базы новыми составами преступлений в сфере экологии для обеспечения охраны окружающей среды, а также введение новых составов преступлений в сфере защиты личности: подделка личных данных и кража личных данных. Кроме того, будет пересмотрен и скорректирован список киберпреступлений.