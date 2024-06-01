Плата за длинный язык: В Молдове будут штрафовать и арестовывать тех, кто оскорбляет учителей

Лицам, наносящим оскорбления педагогическим кадрам, грозит административное наказание в виде штрафа на сумму до 1 250 леев. Это положение содержится в поправке, предложенной председателем парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилианой Николаеску-Онофрей, зарегистрированной к проекту поправок в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, принятому Парламентом во втором чтении.
Поправка предусматривает также, что умышленное оскорбление чести, достоинства или профессиональной репутации, сопровождающееся хулиганскими действиями или нанесением телесных повреждений, подлежит наказанию в виде штрафа до 7500 леев или ареста сроком до 15 суток.
Была принята и поправка, которую предложили депутаты Лилиан Карп и Игорь Кирияк. Данная поправка направлена на укрепление нормативной базы в области обеспечения государственной безопасности и эффективной борьбы с преступной деятельностью, которая может подорвать суверенитет, независимость, целостность, неделимость, безопасность или обороноспособность Республики Молдова. Соответственно, понятие «государственная измена» будет более чётко регламентировано в национальном законодательстве.
Проект поправок к Уголовному кодексу и Кодексу о правонарушениях предусматривает также продление срока давности в отношении привлечения к уголовной ответственности, который будет увеличен с 2 до 3 лет и будет прерван в момент передачи дела в суд. Законопроект предусматривает также корректировку и дополнение нормативной базы новыми составами преступлений в сфере экологии для обеспечения охраны окружающей среды, а также введение новых составов преступлений в сфере защиты личности: подделка личных данных и кража личных данных. Кроме того, будет пересмотрен и скорректирован список киберпреступлений.
Ко второму чтению законопроект был объединён с двумя другими законодательными инициативами. Речь идёт о документе, разработанном группой депутатов от Партии «Действие и солидарность», который направлен на ужесточение наказания водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии и совершающих ДТП, а также о законодательной инициативе депутата Дианы Караман от Блока коммунистов и социалистов.