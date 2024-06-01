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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы на большей части Беларуси и град в отдельных районах прогнозируют синоптики 2 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
На воскресенье в Беларуси объявляется оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 77% 765 мм рт. ст. +16°

Ветер будет южным, юго-западным умеренным. При грозах он станет порывистым, днем местами — сильным порывистым. Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов, а днем прогреется до 22−28 градусов.