Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на 2 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы на большей части Беларуси и град в отдельных районах прогнозируют синоптики 2 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На воскресенье в Беларуси объявляется оранжевый уровень опасности.