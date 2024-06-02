«Прогресс МС-27» причалил к МКС

«Прогресс МС-27» доставил на МКС 2 504 кг грузов, в том числе 1 290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.