«Прогресс МС-27» причалил к МКС

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС — космонавты Роскосмоса.
«Прогресс МС-27» доставил на МКС 2 504 кг грузов, в том числе 1 290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Подарки космонавтам и научное оборудование.
На корабле прибыли гиперспектрометр для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган», а также укладки для проведения на станции экспериментов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Виртуал», «Коррекция», «Нейроиммунитет» и «Пилот-Т».
Также «Прогресс МС-27» доставил подарки для российских космонавтов. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко 21 июня отметит на орбите 60-летие. Для космонавта отправили шоколадные конфеты ручной работы. Ко дню рождения космонавта Александра Гребенкина на «Прогрессе» прибыл подарок от его родных и близких — футболка с фотографиями космонавта и надписью «От мечты к звездам». Россиянин отметит 42-летие 15 июля.