Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с Вадимом Абдрашитовым и Ниной Руслановой

Ранее сообщалось, что семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб с телом актрисы во время церемонии прощания. Разговоры об этом начались в очереди у Покровского монастыря, где проходило прощание с актрисой. Несмотря на единичные возмущения, большинство пришедших были солидарны с родственниками артистки.