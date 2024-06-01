Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО

«Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе. Здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня. Нужно все решать в комплексе», — отметил Путин на встрече в Кремле.