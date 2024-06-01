49-летний житель Шаранги Анатолий Чесноков погиб в ходе СВО

Анатолий Чесноков погиб на СВО 31 мая. Ему было 49 лет, Анатолий проживал в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области.
25 сентября 2023 года Анатолий в добровольном порядке поступил на военную службу по контракту в ВС РФ.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя — земляка», — говорится в сообщении администрации округа.
Прощание с Чесноковым Анатолием Геннадьевичем состоится 2 июня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали, что двое военнослужащих из Кулебак погибли в ходе СВО.