Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

49-летний житель Шаранги Анатолий Чесноков погиб в ходе СВО

Уроженец Шаранги Анатолий Чесноков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Шарангского округа.

Источник: Администрация Шарангского муниципального округа

Анатолий Чесноков погиб на СВО 31 мая. Ему было 49 лет, Анатолий проживал в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области.

25 сентября 2023 года Анатолий в добровольном порядке поступил на военную службу по контракту в ВС РФ.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя — земляка», — говорится в сообщении администрации округа.

Прощание с Чесноковым Анатолием Геннадьевичем состоится 2 июня.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали, что двое военнослужащих из Кулебак погибли в ходе СВО.