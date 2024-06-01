Пластический хирург сказал, какие операции чаще всего делают мужчины в Беларуси

— Белорусские мужчины обращаются в единичных случаях. Самый популярный запрос — верхняя блефаропластика (операция на веках. — Авт.). Потому что с определенного возраста у мужчин есть нависание лишней кожи, которая затрудняет взгляд. И когда появляются вот эти «шторки» у мужчин, их нужно убрать. Были липосакции, встречаются не часто. Было пару мужчин, которым делал подтяжку лица. Чаще всего приводят жены, которые подталкивают своего супруга, чтобы он шел рядом тоже красивый. Мужчины однозначно боятся больше. По моим наблюдениям, они боль переносят хуже женщин, — констатировал хирург.