Гроб с телом Анастасии Заворотнюк прибыл на Троекуровское кладбище в Москве

Ее похоронят рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище.
На церемонии перед монастырем собрались длинные очереди из поклонников Заворотнюк. От гроба артистки не отходил ее супруг Петр Чернышев, с которым актриса была неразлучна с 2008 года. В Покровском монастыре собрались семья актрисы, друзья и коллеги.
Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, актер Дмитрий Нагиев и телеведущий Андрей Малахов прислали памятные венки на церемонию прощания с артисткой.
Актриса боролась с раком мозга с 2019 года. Несмотря на временные улучшения, две недели назад ей стало хуже. 30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк.