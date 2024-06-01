Гроб с телом Анастасии Заворотнюк прибыл на Троекуровское кладбище в Москве

На церемонии перед монастырем собрались длинные очереди из поклонников Заворотнюк. От гроба артистки не отходил ее супруг Петр Чернышев, с которым актриса была неразлучна с 2008 года. В Покровском монастыре собрались семья актрисы, друзья и коллеги.