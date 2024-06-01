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Гроб с телом Анастасии Заворотнюк прибыл на Троекуровское кладбище в Москве

Гроб с телом актрисы Анастасии Заворотнюк прибыл на Троекуровское кладбище в Москве. Об этом в субботу, 1 июня, корреспондент «Вечерней Москвы».

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Ее похоронят рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище.

На церемонии перед монастырем собрались длинные очереди из поклонников Заворотнюк. От гроба артистки не отходил ее супруг Петр Чернышев, с которым актриса была неразлучна с 2008 года. В Покровском монастыре собрались семья актрисы, друзья и коллеги.

Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, актер Дмитрий Нагиев и телеведущий Андрей Малахов прислали памятные венки на церемонию прощания с артисткой.

Актриса боролась с раком мозга с 2019 года. Несмотря на временные улучшения, две недели назад ей стало хуже. 30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк.