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Над Кишиневом нависли тучи — синоптики объявили жёлтый код из-за резкой смены погоды

В стране может внезапно измениться погода.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 56% 765 мм рт. ст. +16°

И снова жёлтый код в Молдове объявили синоптики.

Теперь из-за нестабильной погоды.

Он действует 1 июня до 24:00.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Местами пройдут ливни и выпадет мелкий град. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.