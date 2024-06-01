Над Кишиневом нависли тучи — синоптики объявили жёлтый код из-за резкой смены погоды

И снова жёлтый код в Молдове объявили синоптики.
Теперь из-за нестабильной погоды.
Он действует 1 июня до 24:00.
Ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Местами пройдут ливни и выпадет мелкий град. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.
В стране может внезапно измениться погода.
И снова жёлтый код в Молдове объявили синоптики.
Теперь из-за нестабильной погоды.
Он действует 1 июня до 24:00.
Ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Местами пройдут ливни и выпадет мелкий град. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.