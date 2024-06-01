В Воронеже умер директор Музея спорта Станислав Осминин

В субботу, 1 июня, на 86 году жизни умер заслуженный работник физической культуры России, директор Музея Спорта Станислав Осминин.
Станислав Дмитриевич был лично знаком со многими великими спортсменами. Он возглавлял районный спорткомитета, а потом был заместителем председателя областного. В последние годы жизни много внимания уделял своему детищу — Музею спорта. Во многом благодаря усилиями Станислава Осминина его экспозицию составляют более 12 тысяч экспонатов. Они иллюстрируют историю 60 видов спорта.
— Не передать словами боль утраты, ведь с уходом людей такого уровня, от нас уходит целая эпоха… — говорится в сообщении Олимпийского совета Воронежской области.