В Воронеже умер директор Музея спорта Станислав Осминин

Станислав Дмитриевич был лично знаком со многими великими спортсменами. Он возглавлял районный спорткомитета, а потом был заместителем председателя областного. В последние годы жизни много внимания уделял своему детищу — Музею спорта. Во многом благодаря усилиями Станислава Осминина его экспозицию составляют более 12 тысяч экспонатов. Они иллюстрируют историю 60 видов спорта.