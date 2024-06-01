В Тольятти решили отказаться от салюта на День города

Как рассказали в мэрии Тольятти в связи со сложной антитеррористической обстановкой и сохранением на территории Приволжского федерального округа угрозы атак БПЛА, администрация города отменяет запуск праздничных фейерверков 2 июня на День города. «Непростое решение согласовано с силовыми структурами Самарской области и направлено, прежде всего, на обеспечение безопасности жителей нашего города. Убедительно просим вас с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, ведь все мы знаем и видим, какая сложная обстановка наблюдается в эти дни в республике Татарстан и других регионах нашей страны», — говорится в обращении, размещённом в социальных сетях. При этом вечерние праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Они начнутся с 11:00 и продлятся до вечера. Запланированы интерактивные квесты, «Сабантуй», выступление творческих коллективов и групп.