Волгоградцам на ВДНХ вручили сертификаты на машины с ручным управлением

Сертификаты получили Юрий Ефимов из Волгограда, передвигающийся на протезе из-за осколочного ранения, полученного в сентябре 2022 года, и Андрей Поларшинов из Суровикинского района, действующий участник СВО. Третьим обладателем стал камышанин Дмитрий Колдомасов, который в 2023 году получил минно-взрывное ранение и, несмотря на инвалидность, сейчас работает электрогазосварщиком.