Волгоградцам на ВДНХ вручили сертификаты на машины с ручным управлением

Как сообщает администрация области, участникам СВО на выставке «Россия» в ходе дня Волгограда вручили 3 сертификата на бесплатное предоставление автомобилей с ручным управлением.
Сертификаты получили Юрий Ефимов из Волгограда, передвигающийся на протезе из-за осколочного ранения, полученного в сентябре 2022 года, и Андрей Поларшинов из Суровикинского района, действующий участник СВО. Третьим обладателем стал камышанин Дмитрий Колдомасов, который в 2023 году получил минно-взрывное ранение и, несмотря на инвалидность, сейчас работает электрогазосварщиком.
Отметим, машины с ручным управлением передаются в безвозмездное пользование участникам специальной военной операции с тяжелыми травмами нижних конечностей. По инициативе главы региона Андрея Бочарова в прошлом году на средства регионального бюджета были приобретены и переданы 28 автомобилей, оснащенных ручным управлением.
Напомним, частью созданного в регионе единого комплекса мер поддержки бойцов СВО является закупка спецмашин. По поручению губернатора Андрея Бочарова в области действуют механизмы поддержки по 35 направлениям, а опыт региона был отмечен на федеральном уровне.