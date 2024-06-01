Джигурда опроверг данные о своём контракте с МО на службу в зоне СВО

О якобы намерении Джигурды служить в зоне СВО стало известно накануне, 31 мая. По данным РИА Новости, он планировал отправиться в подразделение, в котором служат муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев.