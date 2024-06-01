В Москве победитель чемпионата по рыбалке поймал более 24 кг рыбы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпионат по рыбалке в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» прошел в столице, победитель поймал 24 кг рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Там напомнили, что три дня: 25, 26 мая и 1 июня — природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне принимал профессиональных рыбаков.
«Сильнейшие рыбаки съехались в Капотню, чтобы выиграть миллион рублей. Именно столько составил приз победителю. Победителем с самым большим уловом весом 24,35 кг стал постоянный участник Кубка любительской фидерной лиги Беслан Вороков. Ему вручили призовой миллион рублей и кубок “Московских сезонов”, — сказали в пресс-службе. Обладатели второго и третьего места получили 500 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.
Там добавили, что в течение трех туров рыбаки состязались за самый крупный улов в реке на набережной парка Капотня. Судьи измеряли и взвешивали рыбу, после чего участники выпускали ее обратно в воду. В один из соревновательных дней претенденту на победу удалось вытащить из почти двухкилограммового леща.
«Удивительно, как преобразились набережные Москвы за последние годы. Теперь здесь можно и погулять, и забросить удочку, и на нее обязательно клюнет бычок или карась. Спасибо команде мэра Сергея Собянина за возрождение рыбалки в столице. Теперь не нужно ехать за город, чтобы помедитировать со спиннингом в окружении потрясающей природы со всеми современными удобствами. Глядя, как участники вытаскивают одного за одним лещей из воды, мне захотелось взять выходной и отправиться на рыбалку самому. В Москве возможно все!» — поделился президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.