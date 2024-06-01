В Москве победитель чемпионата по рыбалке поймал более 24 кг рыбы

«Удивительно, как преобразились набережные Москвы за последние годы. Теперь здесь можно и погулять, и забросить удочку, и на нее обязательно клюнет бычок или карась. Спасибо команде мэра Сергея Собянина за возрождение рыбалки в столице. Теперь не нужно ехать за город, чтобы помедитировать со спиннингом в окружении потрясающей природы со всеми современными удобствами. Глядя, как участники вытаскивают одного за одним лещей из воды, мне захотелось взять выходной и отправиться на рыбалку самому. В Москве возможно все!» — поделился президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.