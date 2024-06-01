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Участок проспекта Ленина расширят до трех полос в Нижнем Новгороде

Ремонт дороги начнется от главной проходной ГАЗа до перекрестка с проспектом Кирова.

Источник: ЦОДД Нижнего Новгорода

Участок проспекта Ленина в Автозаводском районе расширят до трех полос. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ремонт дороги начнется от главной проходной Горьковского автомобильного завода до перекрестка с проспектом Кирова.

— Движение там очень оживлённое, дорога важна для автомобильного завода, всех жителей района и не только.

отмечает Юрий Шалабаев

Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с проспектом Кирова появится светофор.

На время проведения ремонта проезжую часть придется сузить до одной полосы. Для удобства автомобилистов будет организован объезд. Завершить работы по расширению дороги планируют осенью.

Ранее сообщалось о том, что нижегородцы не поддержали строительство спорткомплекса и дороги на проспекте Гагарина.