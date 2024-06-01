Участок проспекта Ленина расширят до трех полос в Нижнем Новгороде

Участок проспекта Ленина в Автозаводском районе расширят до трех полос. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Ремонт дороги начнется от главной проходной Горьковского автомобильного завода до перекрестка с проспектом Кирова.
— Движение там очень оживлённое, дорога важна для автомобильного завода, всех жителей района и не только.
Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с проспектом Кирова появится светофор.
На время проведения ремонта проезжую часть придется сузить до одной полосы. Для удобства автомобилистов будет организован объезд. Завершить работы по расширению дороги планируют осенью.
Ранее сообщалось о том, что нижегородцы не поддержали строительство спорткомплекса и дороги на проспекте Гагарина.