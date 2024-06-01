Уже делают первые шаги: Два тигренка родились в ростовском зоопарке

Устин несколько раз переплыл Амур, пересек границу с Китаем и напугал людей, побывал в Хабаровском крае и Уссурийской тайге. Хищник поранил четыре лапы, и зоологи снова взяли его под наблюдение. После долгого обследования специалисты поняли, что Устин не может приспособиться к жизни на воле. В 2015 году он поселился в ростовском зоопарке.