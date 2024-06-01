Уже делают первые шаги: Два тигренка родились в ростовском зоопарке

В ростовском зоопарке родились два тигренка. О пополнении 1 июня рассказали в пресс-службе зоосада.
Самец Жигер и самочка Жанета появились на свет еще 10 апреля. Показать тигрят публике решили только сейчас — когда они окрепли и вышли на прогулку. На кадрах видно, как они неуверенно делают первые шаги, но с большим любопытством изучают территорию.
Малыши родились у пары Устина и Услады. Материнский инстинкт у тигрицы не проснулся, и ее обязанности взяли на себя зоологи.
— К сожалению, такое бывает в природе. К тому же, это первое потомство тигрицы, поэтому есть надежда, что в последующем она изменится.
Сотрудники отдела хищных зверей круглосуточно по часам кормят Жигера и Жанету, а ветеринарные врачи следят за их здоровьем.
В зоопарке объяснили, что шерстка тигрят пока выглядит не такой роскошной, как у их родителей.
— Малыши не больны, а еще совсем малы, к тому же вскармливались искусственно, поэтому только сейчас начинают обрастать красивой шубкой.
ПЕРЕПЛЫЛ АМУР И ПЕРЕСЕК ГРАНИЦУ С КИТАЕМ.
Напомним, Устина и четырех его братьев и сестер наши в 2012 году в тайге. Малыши находились в истощенном состоянии. Детенышей вырастили и выпустили в дикую природу. Чтобы следить за их судьбой, животным надели ошейники со спутниковыми датчиками.
Устин несколько раз переплыл Амур, пересек границу с Китаем и напугал людей, побывал в Хабаровском крае и Уссурийской тайге. Хищник поранил четыре лапы, и зоологи снова взяли его под наблюдение. После долгого обследования специалисты поняли, что Устин не может приспособиться к жизни на воле. В 2015 году он поселился в ростовском зоопарке.
В 2019 году в зоосад привезли Усладу. Тигрица родилась и выросла в зоопитомнике московского зоопарка. За несколько лет она адаптировалась и создала пару с Устином.