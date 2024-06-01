В День защиты детей лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад. Пернатая пара, которая на протяжении многих лет служит символом исторического парка Русского музея, провела зиму в Ленинградском зоопарке. Птиц выпустили в Карпиев пруд. В торжественном событии приняли участие губернатор Александр Беглов, генеральный директор Русского музея Алла Манилова, а также ученики Санкт-Петербургской гимназии «Альма Матер». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Лебеди в Летнем саду — это живая традиция Петербурга, которой уже много десятков лет. Елисей и Любава радуют жителей и гостей нашего города. Ленинградцы-петербуржцы любят их, ждут каждую весну, приходят специально навестить, — отметил губернатор Александр Беглов.
Пара Елисей и Любава каждое лето проводят в Летнем саду, начиная с 2021 года. До этого жителей и гостей Северной столицы своей грацией и нежностью радовали лебеди Руслан и Людмила, чей сын — Елисей — спустя время пришел им на смену. Любава же родилась в паре Афины и Персея. Эти птицы живут в пруду Пискаревского мемориала. С приходом первых заморозков, а это примерно начало октября, пернатых бережно переводят в городской зверинец.
К слову, специалисты постоянно приглядывают за лебедями-шипунами. Сотрудники отдела орнитологии Ленинградского зоопарка навещают своих подопечных каждый день. Они привозят пернатым корм, следят за состоянием здоровья и наблюдают за их поведением. Паре подают рыбу, фарш, вареный горох, запаренный овес, морковь, свеклу и другие продукты. Петербуржцев призвали не приносить в исторические парки, где содержатся лебеди, свою еду, чтобы их покормить. Это может навредить им.