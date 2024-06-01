Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад

Пара Елисей и Любава каждое лето проводят в Летнем саду, начиная с 2021 года. До этого жителей и гостей Северной столицы своей грацией и нежностью радовали лебеди Руслан и Людмила, чей сын — Елисей — спустя время пришел им на смену. Любава же родилась в паре Афины и Персея. Эти птицы живут в пруду Пискаревского мемориала. С приходом первых заморозков, а это примерно начало октября, пернатых бережно переводят в городской зверинец.