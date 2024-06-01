Юрий Шалабаев поручил усилить полив дорог и растений во время жары

Днём бригады проводят орошение воздуха и дорог, ночью моют проезжую часть. Зеленые насаждения поливают ранним утром или вечером, когда нет интенсивного солнца. Благодаря этой работе удается снизить уровень деформации асфальтового покрытия в жаркие дни и уберечь растения и газоны от высыхания.