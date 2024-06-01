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Юрий Шалабаев поручил усилить полив дорог и растений во время жары

На деревьях и цветниках, число которых год от года увеличивается, такая погода тоже сказывается.

Источник: telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде установилась жаркая погода. В связи с этим мэр города Юрий Шалабаев поручил усилить полив дорожного полотна и растений. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

Жаркая погода в городе сохранится и на следующей неделе. Юрий Шалабаев поручил усилить полив дорог и растений, ведь на деревьях и цветниках такая погода сказывается.

«Поручил усилить полив дорожного полотна и растений во время жары и увеличить число рабочих бригад», — отметил мэр.

Днём бригады проводят орошение воздуха и дорог, ночью моют проезжую часть. Зеленые насаждения поливают ранним утром или вечером, когда нет интенсивного солнца. Благодаря этой работе удается снизить уровень деформации асфальтового покрытия в жаркие дни и уберечь растения и газоны от высыхания.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что Приемная мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева появилась в Telegram.

ЖКХ