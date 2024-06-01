В Ростове с размахом отметили День защиты детей

Побывал глава администрации города и на большом празднике в парке имени Максима Горького. В рамках проекта «Большие семейные выходные» прошли инклюзивный творческий фестиваль и праздничная программа «Детство — лучшая планета»!, приуроченные к Году семьи и Году добрых дел.