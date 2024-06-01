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В Ростове с размахом отметили День защиты детей

Особое внимание уделили детям военнослужащих.

Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В День защиты детей глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко встретился с юными ростовчанами в одном из ведущих учреждений дополнительного образования города — Дворце творчества детей и молодежи.

Гости торжественного мероприятия попали в «Страну, которой правит детство». Так называлась выставка, на которой были продемонстрированы проекты патриотической направленности.

Алексей Логвиненко вручил заслуженные награды победителям предметных олимпиад, творческих фестивалей и конкурсов — Сергею Махоченко, Маргарите Тимофеевой, Тамерлану Ибрагимову, Софье Лобовой, Маргарите Панкратовой, Варваре Усачевой, Даниэлле Толстой, Александру Исаенкову, Максиму Дудченко.

Также Алексей Логвиненко ознакомился с работой Центра безопасности дорожного движения, который получил новое оборудование в рамках инициативного бюджетирования. На средства городского бюджета приобретены универсальные тренажеры легкового автомобиля, велосипеда, программный комплекс «Интерактивная автошкола».

Побывал глава администрации города и на большом празднике в парке имени Максима Горького. В рамках проекта «Большие семейные выходные» прошли инклюзивный творческий фестиваль и праздничная программа «Детство — лучшая планета»!, приуроченные к Году семьи и Году добрых дел.

— Особое внимание мы уделили детям военнослужащих. На выставке «Дети Героев» были представлены портреты сыновей и дочерей Защитников Отечества, — отметил Алексей Логвиненко.