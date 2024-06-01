Сильные дожди, грозы и ветер до 29 м/с ожидаются в Волгоградской области

Жителям Волгоградской области напомнили об опасностях, которые нередко сопровождают такую погоду. Стихия способна повреждать крыши домов, рекламные баннеры и слабо укрепленные конструкции. В связи с этим в экстренном ведомстве посоветовали плотно закрывать окна в помещениях и оставлять автомобиль в гараже. Во время прогулок лучше обходить стороной рекламные щиты и ветхие строения.