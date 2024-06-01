Сильные дожди, грозы и ветер до 29 м/с ожидаются в Волгоградской области

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, неблагоприятные метеорологические явления обрушатся на районы Волгоградской области вечером, 1 июня, а также ночью и утром, 2 июня. В этот период будут бушевать ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 20−29 м/с.
Жителям Волгоградской области напомнили об опасностях, которые нередко сопровождают такую погоду. Стихия способна повреждать крыши домов, рекламные баннеры и слабо укрепленные конструкции. В связи с этим в экстренном ведомстве посоветовали плотно закрывать окна в помещениях и оставлять автомобиль в гараже. Во время прогулок лучше обходить стороной рекламные щиты и ветхие строения.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и держать достаточную дистанцию от других участников движения. За рулем необходимо быть предельно бдительными и аккуратными.