Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные дожди, грозы и ветер до 29 м/с ожидаются в Волгоградской области

Синоптики предупреждают, что непогода может вызвать опасные ситуации вблизи линий электропередач. В то же время ветер достигнет такой силы, что начнет валить деревья.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 41% 765 мм рт. ст. +23°
Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, неблагоприятные метеорологические явления обрушатся на районы Волгоградской области вечером, 1 июня, а также ночью и утром, 2 июня. В этот период будут бушевать ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 20−29 м/с.

Жителям Волгоградской области напомнили об опасностях, которые нередко сопровождают такую погоду. Стихия способна повреждать крыши домов, рекламные баннеры и слабо укрепленные конструкции. В связи с этим в экстренном ведомстве посоветовали плотно закрывать окна в помещениях и оставлять автомобиль в гараже. Во время прогулок лучше обходить стороной рекламные щиты и ветхие строения.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и держать достаточную дистанцию от других участников движения. За рулем необходимо быть предельно бдительными и аккуратными.