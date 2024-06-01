Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы и регионах Казахстана

2 июня днем на юге, в центре и горных районах области Жетісу может быть гроза. Ветер на востоке, в центре, горных районах, порывы 15−20 м/с. В воскресенье на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер днем, порывы 15−20 м/с.