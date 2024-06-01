Погиб главный конструктор ядерного центра в Сарове Евгений Яковлев

На 88-м году жизни скончался главный конструктор ядерного центра в Сарове Евгений Яковлев. Об этом сообщила администрация города Саров.
Сообщается, что Евгений Дмитриевич поступил на работу в Ядерный центр после окончания МВТУ им. Баумана. За время работы он прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ по созданию ядерных зарядов. С января 2017 года занимал должность советника при дирекции-заместителя главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Евгений Яковлев является автором и соавтором более 200 научно-технических отчетов, изобретений.
«Евгений Дмитриевич внес выдающийся вклад в создание конструкции ядерного заряда для обеспечения паритета с ведущими ядерными державами и гарантированного ядерного сдерживания, принял непосредственное творческое участие в создании порядка 40 типов термоядерных зарядов, успешно прошедших полигонную обработку, из которых более 10 ядерных зарядов были переданы в серийное производство», — сообщили в администрации Сарова.
Профессиональные заслуги Евгения Яковлева не раз отмечали на уровне правительства РФ и руководства Госкорпорации «Росатом».
«Администрация Сарова выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего», — говорится в сообщении.
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