Погиб главный конструктор ядерного центра в Сарове Евгений Яковлев

Сообщается, что Евгений Дмитриевич поступил на работу в Ядерный центр после окончания МВТУ им. Баумана. За время работы он прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ по созданию ядерных зарядов. С января 2017 года занимал должность советника при дирекции-заместителя главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ.