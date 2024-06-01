«Аномальная жара и град»: Оранжевый и желтый уровни погодной опасности объявили в Петербурге

В связи с метеоусловиями спасатели призвали проявить особую осторожность. В такие жаркие дни лучше остаться дома и закрыть окна. Но если нет такой возможности, то можно взять с собой зонт или дождевик, а также позаботиться об удобной обуви. Водителям посоветовали оставлять свои авто в гараже, но если его нет, то не стоит парковать машину под одинокими деревьями или рядом со слабо укрепленными конструкциями.