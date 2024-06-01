«Аномальная жара и град»: Оранжевый и желтый уровни погодной опасности объявили в Петербурге

В первый день лета в Петербурге объявили сразу два уровня погодной опасности — оранжевый и желтый. Это значит, что столбик термометра в городе на Неве продолжает показывать на 7−10 градусов выше положенной нормы. Жителей и гостей Северной столицы призвали проявить особую осторожность, отдыхая под солнцем в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— По информации Росгидрометцентра, в Петербурге до 13:00 3 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. В связи с риском возникновения пожаров до 13:00 2 июня объявлен также желтый уровень погодной опасности. Сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, — уточнили в городском правительстве.
В Смольном добавили, что желтый уровень погодной опасности также объявили из-за грозы и града, которые могут обрушиться на Северную столицу до 13:00 3 июня. К слову, осадки пройдут лишь местами.
В связи с метеоусловиями спасатели призвали проявить особую осторожность. В такие жаркие дни лучше остаться дома и закрыть окна. Но если нет такой возможности, то можно взять с собой зонт или дождевик, а также позаботиться об удобной обуви. Водителям посоветовали оставлять свои авто в гараже, но если его нет, то не стоит парковать машину под одинокими деревьями или рядом со слабо укрепленными конструкциями.
Напомним, по данным синоптика Михаила Леуса в первый день лето столбик термометра будет показывать до +29 градусов. От нахлынувшего тепла немного спасет юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать до восьми метров в секунду.
К слову, спастись от аномальной жары в промежутках безопасной погоды можно в тени высоких и густых деревьев, например, в природных заказниках «Шунгеровский» и «Левашовский». На их территории для местных жителей подготовили места отдыха. Еще 43 точки для летнего досуга оборудовали в лесах Петербурга. Ознакомиться с полным перечнем можно в группе СПб ГКУ «Курортный лесопарк».