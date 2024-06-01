Муж Заворотнюк дал волю эмоциям на прощании с актрисой

Муж подошел к могиле жены для прощания самым последним из пришедших. Он присел рядом с ней рядом и заплакал перед тем, как гроб опустили в могилу.
В субботу, 1 июня, прошло погребение актрисы на Троекуровском кладбище в Москве. Видео с места событий передал корреспондент «Вечерней Москвы». На кадрах видно, как множество людей пришли попрощаться с актрисой. Фанаты провожают женщину в последний путь под аплодисменты. Дорога к могиле выложена белыми розами.
Церемония прощания с актрисой, которая скончалась после продолжительной болезни, завершилась в Покровском монастыре в Москве в субботу, 1 июня. Здесь собрались семья актрисы, друзья и коллеги.
Опухоль головного мозга считается одной из самых агрессивных форм онкологических заболеваний и часто становится причиной гибели пациентов.