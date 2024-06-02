Что произошло после концерта Юлии Савичевой в День города Иркутска 1 июня 2024

На сквере имени Кирова было не протолкнуться! Все ждали выхода звезды российской поп-музыки, но это ожидание не было утомительным: скрасить его помогла местная музыкальная кавер-группа Burn. Вскоре на сцене появилась и сама Юлия Савичева.