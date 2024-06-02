Что произошло после концерта Юлии Савичевой в День города Иркутска 1 июня 2024

Иркутск отметил 363-летие 1 июня. В этом году День города приурочили ко Дню защиты детей, центральной темой праздника стали семейные ценности. Целый день для жителей столицы Приангарья работали аттракционы, проводили конкурсы и раздавали сладости. Финалом событий стал концерт на площади графа Сперанского, где со сцены поздравила Иркутск певица Юлия Савичева.
На сквере имени Кирова было не протолкнуться! Все ждали выхода звезды российской поп-музыки, но это ожидание не было утомительным: скрасить его помогла местная музыкальная кавер-группа Burn. Вскоре на сцене появилась и сама Юлия Савичева.
Под бурные аплодисменты Юлия Савичева поздравила Иркутск с праздником и исполнила лучшие хиты. Увидеть выступление звезды смог каждый, ведь два больших экрана по разные стороны сцены транслировали шоу на весь сквер имени Кирова.
Вряд ли этим вечером были те, кто не знал слов песен «Москва-Владивосток», «Юлия» и «Отпусти». Подпевали все!
Импровизированный зрительный зал на сквере имени Кирова вышел далеко за пределы сцены и растянулся на всю центральную площадку областной столицы. Так Иркутск завершил празднования Дня города 1 июня 2024.