Жители Самары заполонили городские пляжи в первый день лета

В субботу, 1 июня 2024 года, городские пляжи Самары были наполнены жителями, которые отметили начало пляжного сезона. В этот жаркий день, как и в предыдущие, температура воздуха достигала +30…+32 градусов. Это побудило множество самарцев выбраться на свежий воздух.