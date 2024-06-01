Жители Самары заполонили городские пляжи в первый день лета

В субботу, 1 июня 2024 года, городские пляжи Самары были наполнены жителями, которые отметили начало пляжного сезона. В этот жаркий день, как и в предыдущие, температура воздуха достигала +30…+32 градусов. Это побудило множество самарцев выбраться на свежий воздух.
На пляжах областной столицы царила оживленная атмосфера. Жители города наслаждались хорошей погодой: многие загорали на песке, а некоторые даже решились на заплыв, несмотря на то, что вода в Волге остается холодной. Дети играли с игрушками, строили песочные замки и весело проводили время.
Не обошлось и без прогулок вдоль реки. Кто-то решил насладиться неспешной прогулкой по набережной, наслаждаясь видами.
Напомним, синоптики прогнозируют, что жаркая погода в Самаре и области сохранится в ближайшие дни. В условиях такой погоды спасатели рекомендуют жителям пить больше жидкости и не забывать носить головные уборы.