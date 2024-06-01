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Между Внуково и Пулково запустили авиашаттлы

Между Внуково и Пулково начали курсировать авиашаттлы. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика («Россия»).

Авиашаттлы будут вылетать из Внуково каждые 30−60 минут. Пассажиры будут летать на бортах Sukhoi Superjet 100.

Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржцы смогут летать в Тегеран без пересадок.