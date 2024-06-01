Между Внуково и Пулково запустили авиашаттлы

Авиашаттлы будут вылетать из Внуково каждые 30−60 минут. Пассажиры будут летать на бортах Sukhoi Superjet 100.
Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржцы смогут летать в Тегеран без пересадок.
Между Внуково и Пулково начали курсировать авиашаттлы. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика («Россия»).
Авиашаттлы будут вылетать из Внуково каждые 30−60 минут. Пассажиры будут летать на бортах Sukhoi Superjet 100.
Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржцы смогут летать в Тегеран без пересадок.