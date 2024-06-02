Мэр Соснин рассказал об отзывах о Перми гостивших в городе блогеров

Мэр Эдуард Соснин рассказал об отзывах о Перми гостивших в городе трэвел-блогеров и журналистов федеральных СМИ.
«Завершился пресс-тур. Гости познакомились с историей и культурой города, совершили эко-прогулку по Черняевскому лесу, попробовали местную кухню и побывали на теплоходе Владимир Маяковский», — сообщил мэр.
По итогам визита журналисты и блогеры сделают публикации о Перми. А пока они поделились впечатлениями.
«Пермь — это такое удивительное место, куда стоит приехать хотя бы один раз», — считает главред журнала «Вояж» Валентина Ендовицкая.
«Мне кажется, что Пермь за три дня, которые мы здесь провели, изучить невозможно. Мы сюда вернёмся», — сообщила представитель издания «Известия» Екатерина Карасёва.
Напомним, 30 мая в краевой центр прибыли журналисты федеральных СМИ и трэвел-блогеры. Они побывали в театрах, музеях, увидели другие достопримечательности города и не только. Программа тура была рассчитана на три дня.