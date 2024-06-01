СМИ: сын Байдена оказался алиментщиком с миллионной задолженностью

Издание указывает, что Байден-младший в рамках соглашения должен платить бывшей супруге 37 тысяч долларов в месяц и половину от любых доходов, превышающих 875 тысяч долларов в год. Согласно иску, Хантер Байден задолжал за 2017 и 2018 годы, говорится в сообщении. С 2019 года выплаты стали уменьшаться, защита президентского сына настаивает, что в тот период он не мог платить полноценно, поскольку страдал от наркотической зависимости.