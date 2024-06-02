Медведь забрался в дом на кордоне заповедника «Вишерский»

Рабочая поездка на кордон Хальсория директора заповедника «Вишерский» Павла Бахарева и группы волонтеров началась с малоприятного сюрприза: дом, где группа планировала остановиться на ночлег, посетил медведь.
— Приехали на кордон Хальсория, радостно поднимаемся к дому в предвкушении отдыха. Время 10 вечера. И тут видим — по дороге следы, идущие от дома к бане, — рассказала Татьяна Татаринова, советник директора заповедника.
Оказалось, в дом на кордоне забрался медведь. В поисках пищи косолапый разворотил все в доме, выбил окна, поразбрасывал и понадкусывал книги и кастрюли, вырвал и обглодал лампочки на стенах и потолке. Потом забрался в баню и раскидал там все тазики. К счастью, медведь ушел до возвращения людей.
Кстати, на кордоне до сих пор лежат сугробы. Так что медвежьи следы оказались четко видны.