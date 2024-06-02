Медведь забрался в дом на кордоне заповедника «Вишерский»

Оказалось, в дом на кордоне забрался медведь. В поисках пищи косолапый разворотил все в доме, выбил окна, поразбрасывал и понадкусывал книги и кастрюли, вырвал и обглодал лампочки на стенах и потолке. Потом забрался в баню и раскидал там все тазики. К счастью, медведь ушел до возвращения людей.