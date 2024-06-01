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Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России Артура Чилингарова, который умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Чилингаров хорошо знали друг друга, их дружба длилась многие годы.

«Президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России», — сообщил Песков.

Ранее о смерти депутата Госдумы РФ Артура Чилингарова сообщили в нижней палате парламента. Соболезнования родственникам и близким политика выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что Чилингаров был первопроходем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики и внес неоценимый вклад в изучение Севера и Мирового океана.

Путин Владимир
Госдума