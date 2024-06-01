Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Ранее о смерти депутата Госдумы РФ Артура Чилингарова сообщили в нижней палате парламента. Соболезнования родственникам и близким политика выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что Чилингаров был первопроходем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики и внес неоценимый вклад в изучение Севера и Мирового океана.