Названы дата и место прощания с Чилингаровым

«Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище», — сказал он ТАСС.
Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет 1 июня. Сын профессора Николай в беседе с «Известиями» рассказал, что его отец давно болел.
Соболезнования ранее выразил президент РФ Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства дружил с профессором и хорошо знал его.
В Российском государственном музее Арктики и Антарктики кончину Чилингарова назвали большой потерей для научного сообщества. Депутат Алексей Чепа поделился, что профессор был человеком с большой буквы и был всегда готов прийти на помощь.
Доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров являлся президентом Государственной полярной академии (ликвидирована в 2015 году в связи с присоединением к Гидрометеорологическому университету), президентом Ассоциации полярников. Удостоен множества званий, в том числе Герой Советского Союза и Герой РФ, заслуженный метеоролог Российской Федерации и заслуженный географ Российской Федерации.
Чилингаров являлся первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики, руководил несколькими экспедициями и внес значимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.