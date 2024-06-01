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Названы дата и место прощания с Чилингаровым

Прощание с депутатом Госдумы, профессором Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя, похоронят доктора географических наук на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил помощник парламентария, почетный полярник Константин Зайцев 1 июня.

Источник: Агентство «Москва»

«Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище», — сказал он ТАСС.

Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет 1 июня. Сын профессора Николай в беседе с «Известиями» рассказал, что его отец давно болел.

Соболезнования ранее выразил президент РФ Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства дружил с профессором и хорошо знал его.

В Российском государственном музее Арктики и Антарктики кончину Чилингарова назвали большой потерей для научного сообщества. Депутат Алексей Чепа поделился, что профессор был человеком с большой буквы и был всегда готов прийти на помощь.

Доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров являлся президентом Государственной полярной академии (ликвидирована в 2015 году в связи с присоединением к Гидрометеорологическому университету), президентом Ассоциации полярников. Удостоен множества званий, в том числе Герой Советского Союза и Герой РФ, заслуженный метеоролог Российской Федерации и заслуженный географ Российской Федерации.

Чилингаров являлся первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики, руководил несколькими экспедициями и внес значимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Госдума