Состоялось торжественное открытие «Геленджик Арены»

Почетными гостями на церемонии стали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил всех жителей региона с открытием важного для культурной жизни региона объекта: «Открытие этого уникального концертного зала в Геленджике — подарок к началу курортного сезона всем жителям и гостям города. Они смогут познакомиться с современными видами искусства в новых форматах. А наш край получит ещё одну возможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей. Уверен, “Геленджик Арена” поспособствует повышению привлекательности, а также повышению туристического потенциала города».
На концерте в честь открытия выступили звезды российской эстрады, а также лучшие исполнители и коллективы Краснодарского края. Зрители увидели Дмитрия Маликова, Пелагею в сопровождении Кубанского казачьего хора, Симфонический оркестр Ивана Власова, артистов цирка «Лотос» и балета Юрия Григоровича. В дуэте с Маликовым выступила победительница первого краевого детского вокального конкурса «Звезда родилась» Алиса Семиволос.
С приветственной речью к гостям обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. «Говоря о достопримечательностях, мы, прежде всего, имеем в виду музеи, театры, архитектурные памятники с богатой историей. Но облик городов меняется, создаются общественные центры с авторской архитектурой и инновационной начинкой, которые также становятся точками притяжения. Они имеют большую социальную значимость и стратегическую цель — сделать культуру доступной и привлекательной для всех жителей нашей огромной страны. “Геленджик Арена” должна стать именно таким знаковым местом», — отметила Любимова.
На открытии ультрасовременного центра присутствовал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев: «Развитие культуры, спорта и образования — это ключевые элементы социальной политики нашей компании. “Норникель” системно подходит к вопросу поддержки социальной инфраструктуры российских регионов, а реализация проектов в Краснодарском крае является нашей долгосрочной стратегией. Появление в Геленджике современного, технологичного и красивого культурного объекта — это движение в этом направлении. Когда мы принимали решение о финансировании проекта, мы хотели сделать такой подарок жителям всего Краснодарского края и миллионам отдыхающих на юге России, среди которых очень много наших сотрудников».
Директор «Геленджик Арены» Дарья Дьякова поблагодарила за интерес к проекту: «Геленджик Арена» уже сейчас претендует на звание главного культурно-делового центра российского юга. Одна из задач, которую мы перед собой ставим, — сделать город-курорт Геленджик не только местом традиционного отдыха, но и сердцем событийного туризма юга России. Мы хотим задать новый вектор развития культуры Черноморского побережья".
Центр общей площадью более 14 000 квадратных метров был построен за 3,5 года. Внутри располагаются два зала трансформера на 1600 и 300 мест, выставочное пространство, зона для деловых событий. Площадка может принять как рок-концерт, так и балетную постановку, цирковое шоу и многие другие форматы.
Основной принцип, заложенный в композиции комплекса, — это возможность как единого, так и независимого функционирования его элементов, объединённых общим атриумом. Генеральным подрядчиком строительства центра выступила строительная компания из Геленджика — ООО «ИНЭЛСИС».
С момента технического открытия «Геленджик Арены», которое состоялось в начале апреля этого года, культурно-деловой центр посетили более пяти тысяч человек. На площадке уже прошел ряд мероприятий: форум молодежного предпринимательства, творческие семинары, стендап-шоу, кинопоказы, танцевальные опен-эйры, художественные выставки. Сегодня все желающие могут познакомиться с фотовыставкой «Этапы строительства».
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Корпорация развития “Геленджик-2035” Игорь Дунаев дополнил: “Мы завершили очень важный этап — строительство “Геленджик Арены”, и теперь перед нами стоит не менее ответственная задача. Это запуск центра, настройка и синхронизация всех его элементов — техники и персонала. Установленным современным оборудованием должны управлять профессионалы, и мы уже сформировали базовое ядро специалистов, которые постоянно обучаются и осваивают возможности звукового, светового, видео- и механооборудования. Вместе с архитекторами, строителями и технологами мы приложили все усилия, чтобы создать сбалансированный объект, который бы отвечал и емкости рынка, и потребностям города и туристов, и имел бы технологический задел для развития минимум на десятилетие вперед”.