Состоялось торжественное открытие «Геленджик Арены»

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Корпорация развития “Геленджик-2035” Игорь Дунаев дополнил: “Мы завершили очень важный этап — строительство “Геленджик Арены”, и теперь перед нами стоит не менее ответственная задача. Это запуск центра, настройка и синхронизация всех его элементов — техники и персонала. Установленным современным оборудованием должны управлять профессионалы, и мы уже сформировали базовое ядро специалистов, которые постоянно обучаются и осваивают возможности звукового, светового, видео- и механооборудования. Вместе с архитекторами, строителями и технологами мы приложили все усилия, чтобы создать сбалансированный объект, который бы отвечал и емкости рынка, и потребностям города и туристов, и имел бы технологический задел для развития минимум на десятилетие вперед”.