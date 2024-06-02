Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный полярник, мужественный и сильный человек, патриот России.
«В нашу историю он войдет как легендарный полярник, мужественный, сильный человек, патриот России. Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте», — говорится в тексте соболезнования.
Беглов отметил, что в биографии Чилингарова были сложнейшие экспедиции, подвиги, открытия, рекорды и спасенные жизни.
«На посту депутата Государственной Думы он твёрдо защищал нашу государственность и наши ценности. Россия будет хранить благодарную память о нем», — говорится в соболезновании.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.