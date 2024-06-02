Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

«В нашу историю он войдет как легендарный полярник, мужественный, сильный человек, патриот России. Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте», — говорится в тексте соболезнования.