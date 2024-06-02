Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторые Игры будущего состоятся в ОАЭ в 2025 году

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Вторые Игры будущего пройдут в следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил в своем Telegram-канале глава проекта Игорь Столяров.

Источник: Sputnik.by

В марте заявлялось, что есть планы сделать Игры будущего ежегодными. Тогда же было объявлено, что скоро будет открыта заявочная кампания на их проведение.

«Следующие Игры будущего пройдут в ОАЭ в 2025 году».

написал Столяров.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, объединяющей классический спорт и киберспорт либо VR/AR-технологию.

Игры будущего

Как ранее сообщал Sputnik, с 21 февраля по 3 марта в Татарстане прошли первые «Игры будущего», участие в которых приняли более двух тысяч спортсменов из 107 стран.

Беларусь на соревнованиях была представлена в семи видах: фиджитал-баскетболе, фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах, виртуальной велогонке, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2.

На церемонии открытия «Игр будущего» присутствовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.