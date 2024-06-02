Вторые Игры будущего состоятся в ОАЭ в 2025 году

В марте заявлялось, что есть планы сделать Игры будущего ежегодными. Тогда же было объявлено, что скоро будет открыта заявочная кампания на их проведение.
«Следующие Игры будущего пройдут в ОАЭ в 2025 году».
Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, объединяющей классический спорт и киберспорт либо VR/AR-технологию.
Игры будущего
Как ранее сообщал Sputnik, с 21 февраля по 3 марта в Татарстане прошли первые «Игры будущего», участие в которых приняли более двух тысяч спортсменов из 107 стран.
Беларусь на соревнованиях была представлена в семи видах: фиджитал-баскетболе, фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах, виртуальной велогонке, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2.
На церемонии открытия «Игр будущего» присутствовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.