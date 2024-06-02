В Европе назвали лучшие и худшие страны для пенсионеров

Пенсии в подавляющем большинстве случаев являются основным источником дохода для европейцев в возрасте 65 лет и старше. Однако менее половины жителей ЕС уверены, что у них будет достаточно денег для комфортной жизни на пенсии. В некоторых странах этот уровень уверенности опускается до 30% или даже ниже. Это вызывает обеспокоенность по поводу достаточности пенсионных выплат.